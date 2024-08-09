Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости / Юрий Стрелец

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В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры в Липецкой области.

На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Местных жителей предупредили о правилах безопасности, действующих на территории Липецка и всего района.

Людей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, посоветовали зайти в ближайшее здание, подземную парковку или переход и оставаться там до отмены режима угрозы. Кроме того, в районе работают системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства подавления.

По данным Артамонова, вдали от гражданских строений детонировал взрывоопасный объект, на место ЧП были направлены сотрудники всех доступных экстренных служб. В результате падения БПЛА пострадал объект энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям электроснабжения. Специалисты приступили к восстановлению разрушений и устранению аварии.

«Настоятельно прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников. Это помогает противнику корректировать направление и точность. Публикуя и пересылая фото и видео, вы ставите под угрозу себя и свои семьи», — пояснил губернатор.

Он также добавил, что неизвестные в соцсетях и мессенджерах призывают людей покидать Липецк — все это делается лишь с целью посеять панику и подвергнуть липчан большей опасности. Артамонов просит жителей не поддаваться провокациям и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы.

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