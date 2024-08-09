«Отмена» России не удалась: на Играх в Париже исполнили балет «Лебединое озеро»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Steffie Wunderl

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Музыка Чайковского зазвучала во время большого перерыва, на поле вышли пять балерин.

Балет Петра Чайковского был показан вживую болельщикам в полуфинале Олимпиады-2024 в Париже. Во время большого перерыва после второй четверти (матч между сборными Соединенных Штатов и Сербии) на паркет вышли пять балерин и исполнили отрывок из «Лебединого озера». По итогам игры американцы выиграли со счетом 95:91, в финале они будут состязаться с французами.

На Олимпийских играх в этом году российские и белорусские атлеты выступают в нейтральном статусе. Их медали не учитываются в общем зачете. Спортсмены также выбрали себе нейтральный флаг — бирюзовое полотно и аббревиатурой AIN («индивидуальные нейтральные спортсмены») в белом круге в центре. Золотом их будут награждать не под гимны, а под специально созданную на этот случай музыку.

Прошлые Игры проходили в Токио и в Пекине, тогда россияне вместо флага выбрали эмблему Олимпийского комитета РФ, гимном стал фрагмент из Первого концерта Чайковского. В 2024-м телеканалы страны отказались транслировать игры в связи с политической обстановкой и запретом на демонстрацию символики.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала отравление атлетов после заплыва в Сене.