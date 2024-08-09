Массовая поддержка: как помогают эвакуированным из-за обстрелов ВСУ

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Около трех тысяч человек вывезли с территории, которую обстреливают украинские националисты.

ВСУ пока не прекращают обстреливать населенные пункты. Тысячи человек уже эвакуированы, тех, кто покинул свои дома сейчас принимают в соседних регионах.

Кроме того, сегодня несколько автобусов, в которых 100 детей и 30 взрослых, выехали в сторону Подмосковья. По всем трассам, идущим вдоль границы, боевики выставили засады, на асфальт накидали противотанковых мин и очень часто в эти ловушки попадают гражданские машины. Страшные кадры в репортаже корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

«Очень тяжело мне. Я не сплю практически», — рассказывает Артем Кузнецов.

Вспоминая все это, Артем не может сдержать слез. Из-за жестокости и бесчеловечности ВСУ он потерял супругу. Машину, которую вела Нина, расстреляли. Спасти девушку и ее будущего ребенка, она была на втором месяце беременности, врачам не удалось.

Автомобиль как решето. Повсюду вмятины от пуль, осколки стекла. Это результат бесчеловечной атаки со стороны ВСУ на простых людей. Националисты открыли огонь во время эвакуации, когда в сторону Курска двигалась колонна с гражданскими. В этом ряду оказалась и семья Кузнецовых. Из приграничной деревни Артем и его супруга Нина выбирались на двух машинах.

«Тещу не зацепило вообще, то есть у нее там точечки типа таких вот, точечки от стекол, ну как бы вообще не задело ее, все хорошо у нее. Матюше досталось и моей жене. Малыш, все с ним в порядке, как бы, но все хорошо, ручки-ножки двигаются и настроение у них хорошее. Ранение у него как бы осколочное, как врач говорит, но я не думаю, что это осколки от стекла, раны у него глубокие», — говорит Кузнецов.

Окраина Суджи. Сквозь автоматные очереди и мины местный житель решил на свой страх и риск вернуться домой. Но попал под атаку.

Он ищет дорогу, петляет и часто разворачивается, понимая, что по собственной воле стал удобной целью для ВСУ. Боевики открывают огонь, и несколько пуль попадают в салон. Только чудом никто не получил ранение.

Так на полном ходу выбирались все жители Суджинского района — порядка трех тысяч человек. Большинство выезжали сами, но были и добровольцы, которые помогали эвакуировать, совершая по несколько рейсов в обстреливаемый город.

«Мы на двух машинах были, четырех человек забрали с собой, двух человек мы разместили в гостинице, кстати, отдать должное, готовы были за свои собственные средства разместить их, потому что мы приехали ночью», — заявил доброволец Николай Мешков.

Большинство жителей расположили в пункты временного размещения.

В курском санатории имени Черняховского порядка 180 человек, в основном это пенсионеры и семьи с несовершеннолетними детьми, люди успели забрать только самое необходимое — документы.

Только в Курске таких пунктов временного размещения развернуто больше 20.

«Мы с Коренево, сейчас на Коренево наступают, жену еще позавчера с матерью отправил, когда уже они рядом были. А вчера сам приехал, как день отработал. Я водителем работаю, у нас колхоз там, коров доят, их нельзя бросать. Ну бомбили, я вот уехал. У меня там остался напарник, сказал, чуть не убили его. Пришлось быстро уезжать. Жена плачет, кричит: „Приезжай к нам, бросай эту работу“, потому что ты нам, говорит, живой нужен, трое детей, говорит, как мы будем без отца», — рассказал мужчина.

Жителей Курской области готовы принимать и в других регионах. Детей отправляют в загородные лагеря. Только в Курганской области готовы принять более пятидесяти человек. Разворачивают и пункты ПВР. Первую группу жителей приграничья приняли в Орле.

«Обстановка очень тяжелая, нам сказали покинуть эту территорию, ехать туда, куда нас примут, где возможно. Приехали прямиком, ехали в Орловскую область. Врачи были с работы, по деткам все определили и работу предложили, если кому надо, и питание. Все прекрасно, мы довольны», — заявила Анна Дегтярева.

В Курске, чтобы обеспечить всех эвакуированных гуманитарной помощью, перекрыли целую улицу.

Сейчас возле одной из общественных организаций выстроились сотни людей. Все они эвакуированы из Суджанского района. Люди получают гуманитарную помощь — продукты питания, химию, теплые вещи.

В очереди стоят целыми семьями, на руки выдается по несколько комплектов.

Некоторым привозят вещи неравнодушные люди, делают по несколько рейсов.

Пока люди получают гуманитарную помощь, в очереди сотни людей, в городе слышна сирена — ракетная опасность. И отчетливо слышно как работает наша ПВО.

Помощь предлагают и другие регионы. О готовности оказать поддержку уже заявили в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Тверской областях — регионы могут принять жителей и обеспечить их всем необходимым.