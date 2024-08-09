Как мошенники крадут деньги и личные данные россиян при помощи YouTube

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Россияне все чаще жалуются на сбои в работе видеоплощадки.

Видеохостинг YouTube стал недоступен для многих пользователей в России, утром начали поступать и наращивать объемы соответствующие жалобы. Как сообщается в материале KP.RU, проблему обнаружили детекторы сбоев. По словам аналитика Эльдара Муртазина, власти подключили все возможные инструменты, чтобы «положить» сервис в регионах России.

Поначалу эксперты предполагали, что YouTube замедлился, так как компания Google перестала поддерживать свои серверы, территориально находящиеся в России. Затем депутат Александр Хинштейн публично заявлял — видеохостинг «завис» по юридическим причинам. Роскомнадзор передал операторам связи свои технические средства противодействия угрозам (ТСПЦ).

Без YouTube осталась аудитория в 56 миллионов человек, а это каждый второй взрослый житель страны. Целью остановки, по мнению Муртазина, стало переключение пользователей на отечественные сервисы, недоступные для антироссийских пропагандистов. Несмотря на аргументированность решения, оно повлекло за собой и неприятные последствия. Помимо видеохостинга YouTube, «затормозились» и другие ресурсы. Есть и другие риски.

«Мошенники всегда используют подобные события в своих целях. Любой рекламе доверять точно не стоит. Вас, скорее всего, попытаются развести, чтобы вы потеряли деньги или персональные данные», — предупредил аналитик.

Ранее 5-tv.ru срассказывал, чем опасны «ускорители» для работы YouTube.