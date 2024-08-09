Проект МИЦ «Известия» вошел в число лауреатов медиапремии «Апостол»

Фото, видео: 5-tv.ru

В этом году конкурс прошел уже во второй раз.

Авторам самых смелых идей и виртуозного дизайна сегодня вручили медиапремию «Апостол».В числе лауреатов — и цифровой социальный проект МИЦ «Известий» — «Бессмертный город» о блокадном Ленинграде.

Его авторы — Федор Мотосов, Алина Коновал и Евгения Приемская — на сайте графически воссоздали атмосферу тех 900 дней: опустевшая квартира на Невском, полуразрушенный от снарядов Эрмитаж, филармония.Можно оказаться в очереди за хлебом и проехать Дорогой жизни.

Все это оценило экспертное жюри — опытные медийщики и представители крупных брендов, а главное — посетители сайта. Отметили и еще один проект «Известий» — «Зависники и зависницы» — о метеозависимости.

Премия «Апостол» — конкурс для медиа в диджитал-нише. В этом году он прошел уже во второй раз.