Путин запретил продажу энергетиков несовершеннолетним
Путин подписал закон о запрете в РФ продажи энергетиков несовершеннолетним
Фото: 5-tv.ru
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Закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть сомнения в возрасте покупателя.
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, несовершеннолетним с марта следующего года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон распространяется на все организации, индивидуальных предпринимателей, фермерские хозяйства, а также на частных продавцов. Нарушение запрета повлечет за собой ответственность, которая будет определена законодательством в ближайшее время.
Законопроект при этом предоставляет регионам право самостоятельно устанавливать запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта.
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