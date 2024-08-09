Спасалась под душем: в Подмосковье мужчина во время ссоры поджег сожительницу

Фото: Артёменков Александр / ТАСС

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Бытовой конфликт мог привести к трагедии.

Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения и поджога 47-летней жительницы Щелково взяла под свой контроль подмосковная прокуратура. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, вечером 7 августа находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина во время конфликта с сожительницей избил ее. После этого он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Однако ей удалось в ванной потушить огонь и убежать.

«Впоследствии пострадавшая с травмами различной степени тяжести и ожогами госпитализирована в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — отмечается в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина заживо сжег знакомого в Новой Москве.