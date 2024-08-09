«Стараюсь беречь»: Бородина рассказала о реакции дочерей на нового ухажера

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Почему она считает своих детей «счастливыми»?

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о реакции своих дочерей на новые отношения в ее жизни. Подробностями она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.

«Суперадекватные дети у меня. Всегда очень экологична по отношению к ним, стараюсь их беречь. Они видят счастливую маму и тоже счастливы», — написала знаменитость.

Не так давно стало известно, что известная телеведущая Ксения Бородина вновь завела роман. Предположительно, у избранника телеведущей есть трудности с финансами — внимательные поклонники узнали, что у него нет даже квартиры. Якобы он оставил ее бывшей жене. Однако знаменитость не придает значения такого рода обстоятельствам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новом ухажере Бородиной. Некоторые поклонники осудили ее за публичность отношений и несерьезный выбор избранника.