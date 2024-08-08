Путин подписал закон о введении нового миграционного режима

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Какие новые ограничения появятся в отношении лиц, незаконно находящихся на территории РФ?

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый правовой режим высылки нелегальных мигрантов. Информация об этом размещена на официальном портале правовых актов.

Режим высылки применяется к иностранным гражданам и лицам без гражданства, незаконно находящимся в РФ. Его цель — обеспечить их выезд из страны или получение законных оснований для пребывания в ней. Данный режим включает в себя ограничения отдельных прав и свобод, а также усиленный миграционный контроль.

Также в целях усиления контроля за лицами, находящимися в режиме высылки, планируется создание специального реестра. Ответственным за его ведение будет Министерство внутренних дел Российской Федерации. Сроки запуска и порядок функционирования реестра будут определены Правительством Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино.