Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Что важно знать?

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Данная деятельность будет недоступна определенным категориям лиц.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в РФ майнинг криптовалют. Соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

В России майнинг криптовалют станет доступным как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в реестре Министерства цифрового развития.Граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, также смогут заниматься майнингом, но с ограничением по энергопотреблению, которое будет установлено правительством.

Кроме того, россияне смогут осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.

Создавать новые структуры для функционирования криптовалютных платформ запрещено лицам, имеющим судимость за экономические преступления, преступления против государственной власти или умышленные преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления.

Запрет также распространяется на лица, включенные в списки террористов и экстремистов, а также на организации, имеющие таких лиц среди своих учредителей, бенефициаров и руководителей.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере электроэнергетики, будет запрещено заниматься майнингом криптовалют. Этот запрет распространяется на все виды деятельности, связанные с передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением, производством и торговлей электроэнергией.

Правительство России совместно с Центральным банком определит требования к участникам процесса майнинга, включая характер и объем оказываемых услуг.

Правительство и ЦБ имеют право вводить запреты на майнинг в отдельных регионах или на их частях, а также устанавливать ограничения на потребление электроэнергии майнинговыми компаниями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что законопроект о легализации майнинга криптовалют способствует снижению рисков нелегальной майнинговой деятельности и связанных с ней правонарушений.