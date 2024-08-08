Мужчина выжил после прыжка из самолета с нераскрывшимся парашютом

Daily Star: британец выжил после падения на землю с нераскрывшимся парашютом

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Он получил серьезные травмы, но продолжает верить в современную медицину.

Британский 31-летний парашютист Кирк Трейнор выжил после падения из самолета с нераскрывшимся парашютом. Сейчас мужчина находится в больнице. Об этом пишет Daily Star.

Согласно материалам издания, Трейнор — опытный парашютист, на счету которого уже почти 700 прыжков. Однако последний опыт стал для британца неудачным: парашют раскрылся не до конца, и мужчина и стал лететь на землю с огромной скоростью.

В итоге Трейнор чудом остался жив, но сломал восемь ребер, позвоночник и спинной мозг. Известно, что вся его нижняя часть тела парализована, поэтому теперь он будет передвигаться на инвалидной коляске. В больнице он находится уже два месяца.

«Самым серьезным повреждением для меня стала травма спинного мозга, которая привела к параличу нижних конечностей», — рассказал сам Трейнор.

Тем не менее, мужчина не теряет надежд на современную медицину и верит, что скоро сможет встать на ноги.

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