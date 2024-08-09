Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Главком ВСУ созвонился с коллегой из НАТО с отчетом сразу после атаки.

Карьера главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского зависит от результата атаки Киева на Курскую область России. Такое мнение высказано в материале издания The Economist с пометкой, что «сообщения из украинских госпиталей на передовой уже свидетельствуют о росте потерь».

По мнению авторов, нападение на российский регион тесно связано с главкомом ВСУ, которого на Родине регулярно критикуют.

В статье также подчеркивается, что оправданность попытки атаковать Курскую область все еще может вызывать сомнения на фоне сложного положения украинских войск на разных участках фронта. При этом Киев не забывает напоминать партнерам, что ждет поставок очередного вооружения.

Так, после нападения на российский регион Александр Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, о чем сообщил на своей странице в соцсети Facebook*.

«Планируем направления сотрудничества на 2024–2025 годы», — заявил Сырский.

Кроме того, военачальник поблагодарил Каволи за оказанную помощь, а также напомнил, что Украина нуждается в средствах дальнего поражения и боеприпасах к ним.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru цитировал французского генерала Жерома Пеллистранди, который заявил, что даже разрекламированные поставки западных истребителей F-16 не смогут изменить ситуацию на полях специальной военной операции и помочь Киеву перетянуть инициативу на свою сторону.

* — принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской.