Актриса Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками.

Актриса Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз. Радостной новостью знаменитость поделилась в своем личном Telegram-канале.

«Сегодня счастья стало больше!» — написала Елизавета Арзамасова в своем блоге.

Актриса опубликовала трогательное фото из больничной палаты. Она не постеснялась показать поклонникам слезы искренней радости и счастья на кадре.

«Поздравляю Вас, Лизочка!»;

«Здоровья молодой маме»;

«Какое счастье!» — поздравили подписчики актрису.

Актриса замужем за заслуженным мастером спорта Ильей Авербухом. Первый раз родителями они стали два года назад — у знаменитой пары родился сын Лев. Кроме того, у фигуриста также есть 20-летний сын Мартин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Арзамасова раскрыла детали своей второй беременности. Она призналась, что не сидела без дела.