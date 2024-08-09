«Скучно и грустно»: Гарик Харламов заявил, что похудение сделало его несчастным

Комик Харламов заявил, что был несчастен после похудения на 18 килограммов

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Комик признался, что предпочел бы жить мало, но счастливо.

Комик Гарик Харламов похудел за полтора года на 18 килограммов, но есть один нюанс: он стал гораздо несчастнее. Об этом он рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец.

Шоумен отметил, что теперь он нравится себе в зеркале, однако, считает он, это того не стоит.

«Что лучше — прожить короткую жизнь, но очень счастливо и весело, либо длинную, но очень скучную и грустную?» — спросил Харламов у интервьюера, на что та ответила, что выбрала бы счастье.

На днях Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук сыграли пышную свадьбу в загородном коттеджном поселке Agalarov Estate в Московской области.

В мае этого года комик прямо намекал на свадьбу с Ковальчук, когда выложил в интернет видео с кольцом на безымянном пальце любимой, и подписал ролик «Тили-тили-тесто».

В июне этого года актриса публиковала в соцсетях снимок, где они с Харламовым стоят на фоне ЗАГСа. Оказалось, что пара расписалась тайно и пригласила на торжество только самых близких. Теперь пара решила отметить это событие с размахом.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла роскошная свадьба Харламова и Ковальчук.