Масштабные проекты: Беглов и Старовойт осмотрели строительство витебской развязки

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Развитие транспортной инфраструктуры обсудил губернатор и министр в Санкт-Петербурге.

Масштабные транспортные проекты сегодня обсуждали в Петербурге. Губернатор Александр Беглов и министр транспорта Роман Старовойт говорили о линии метро, которая будет вести в аэропорт Пулково.

О скоростных магистралях и развязках, они смогут значительно разгрузить дороги города. На новый уровень выходит и общественный транспорт. Так на линиях появляются трамваи с искусственным интеллектом. Они способны распознавать пешеходов и прогнозировать дорожную ситуацию. Корреспондент «Известий» Василий Михеев расскажет подробнее.

Обзор замечательный, а еще низкопольный вагон, кондиционер и зарядки для телефонов в салоне. Министр транспорта в кабине «Достоевского». Это современный трамвай, выпущенный специально для Петербурга и его исторического центра с узкими улочками и крутыми поворотами. За последние несколько лет около 700 новых вагонов появилось на маршрутах.

«Санкт-Петербург исторически связан с трамваем. Это вызывало вопрос. Но сегодня для Петербурга трамвай — наиболее эффективен и развит», — отметил Старовойт.

В депо старейшей в городе Стрельниковской линии глава Минтранса увидел и составы-ветераны времен Великой Отечественной войны, и новейшие одно- и двухвагонные — «Львенок», «Богатырь» и «Витязь», оснащенные системой активной помощи водителю.

Минтранс поддерживает и строительство метро. Во-первых, это 3500 рабочих мест. Во-вторых — масштабные планы — протянуть линию до аэропорта Пулково и дальше к будущей технологической долине Санкт-Петербургского госуниверситета.

Сегодня на повестке — комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Один из важнейших проектов — высокоскоростная железнодорожная магистраль. Важно связать соседние регионы и дать импульс для роста агломерации.

«Скоростной трамвай Купчино-Шушары-Славянка — это суперсовременный, это самая будет современная трамвайная линия в Европе и ряд других объектов, которые сегодня развиваются не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Скоростная железнодорожная магистраль, Санкт-Петербург-Москва — 2 часа 15 минут до Москвы, 29 минут до Великого Новгорода. Это те проекты- обходы железнодорожного транспорта вокруг города. Это весь этот транспортный каркас», —прокомментировал Беглов.

Вплетут в каркас и автомагистрали. Широтная скоростная должна начаться с Витебской развязки — первый этап строительства завершен уже на 70%. Шесть полос и 70 тысяч автомобилей в сутки. Разрешенная скорость — 110 километров в час. Все это — 200 опор, 600 свай, 20 тысяч тонн металлоконструкций и 160 тысяч «квадратов» асфальтового покрытия

Этот участок витебской развязки ЗСД,говорят строители, был самым сложным. Потому что он пересекает, точнее проходит над Московским проспектом — одной из самых крупных магистралей Петербурга. Пришлось даже на пару ночей частично перекрывать движение. Монтаж металлоконструкций весь был навесным.

Развязка длиной чуть больше 2,5 километра по плану разгрузит автомобильные потоки из центра и юга города. С нее же начнется и восточная объездная трасса длинной почти в 30 километров. Так и замкнуться ВСД и ЗСД.

«Витебская развязка, по сути, становится первым этапом широтной магистрали скоростного движения которая по своему значению — можно ее сравнивать к ЗСД, например, рассчитано, что с помощью оптимальному движению сжигается на 70 тысяч литров топлива меньше», — сказал начальник управления по связям с общественностью компании «Магистраль северной столицы» Андрей Цапу.

Первые автомобили должны пойти по развязке уже к концу этого года, ВСД же планируют сдать в 2026-м.