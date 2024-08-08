Генерал Пеллистранди: баланс сил останется за Россией после появления F-16 у ВСУ

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

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Запад намерен растянуть поставки истребителей до 2028 года.

Даже после поставки на Украину западных истребителей F-16 превосходство на полях спецоперации останется на стороне России. С таким заявлением выступил заявил главный редактор журнала Revue Défense Nationale, генерал Жером Пеллистранди в интервью для французского издания Depeche.

«Учитывая количество обещанных самолетов и сроки их поставок, эти действия никак не изменят баланс сил через несколько недель или месяцев, который так и останется в пользу России», — указал Пеллистранди, призвав всех быть реалистами.

Генерал добавил, что западные союзники слишком сильно затянули с поставкой истребителей. Киев должен был получить от 80 до 90 единиц боевой техники, однако ЕС и НАТО обещают поставлять их вплоть до 2028 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставка F-16 никак не сможет изменить ситуацию на полях СВО как минимум потому, что эти истребители будут сбиваться российскими войсками.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал-лейтенант Бижев допустил удары по аэродромам базирования F-16 в Польше.