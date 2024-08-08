«Та еще загадка»: косметолог высказалась о состоянии кожи на шее Виктории Бони

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Пользователи Сети заявили, что звезде, несмотря на все старания, не удается выглядеть моложе своих 44 лет. Что думает специалист?

Кожа на шее телеведущей Виктории Бони в прекрасном состоянии, и говорить о том, что она выдает истинный возраст звезды — 44 года — не приходится. С таким мнением в беседе с изданием «Страсти» выступила косметолог Ксения Абрамова.

О том, что с кожей Бони что-то не так, начали говорить ее подписчики в социальных сетях. Некоторые даже заявили, что звезде стоило сделать пластическую операцию не только на лице, раз она так стремится выглядеть моложе. Знаменитость не стала молчать и подчеркнула, что такой внешний вид как у нее некоторым злопыхателям еще надо заслужить.

На сторону Бони встала и специалист в области косметологии.

«Ее операция прошла успешно, а результат — великолепен. Да и шея, стоит отметить, находится в прекрасном состоянии. Как участники эфира вообще заметили ее „старость“ — та еще загадка», — отметила Абрамова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня резко ответила на критику внешности.