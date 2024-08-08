Суд в Тульской области начал рассматривать иск о геноциде в годы ВОВ

Фото, видео: © РИА Новости / Георгий Петрусов; Пресс-служба Генпрокуратуры РФ; 5-tv.ru

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В рассмотрении заявления примут участие профильные специалисты.

Тульский областной суд приступил к рассмотрению иска об установлении факта геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Иск в суд был направлен по поручению Генпрокурора Игоря Краснова.

«Рассматривается вопрос признания военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — говорится в сообщении.

Прокуратура Тульской области поддержала заявление, предоставив суду 12 томов материалов, подтверждающих массовые казни, истязания, пытки мирных жителей и военнопленных, а также расхищение и уничтожение материальных и культурных ценностей.

В ходе судебного разбирательства будут заслушаны свидетели, обладающие информацией о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. К участию в деле также привлечены профильные специалисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Карелии заявили о геноциде народов СССР в годы войны.