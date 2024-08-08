«Ничего не изменилось»: ЕС намерен дальше спонсировать ВСУ, несмотря на атаку в Курской области

В ЕС заявили о продолжении помощи Киеву после событий в Курской области

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области

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В Евросоюзе считают, что Киев волен не только защищаться, но и нападать.

Массированный обстрел Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не повлияет на объемы поддержки Киева. Об этом сообщил официальный представитель Евросоюза Петер Стано, его цитирует The Reuters.

«Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остается неизменной с февраля 2022 года: это полная поддержка Украины и ее военных усилий: она включает политическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, и в этом ничего не изменилось», — заявил Стано.

Он также подчеркнул, что ЕС полностью поддерживает действия киевских властей по защите своего суверенитета, отметив, что «право защищать себя включает и право наносить ответные удары». При этом напрямую комментировать смерти мирного населения под украинским огнем он отказался.

Украинские боевики попытались прорвать российскую границу в Курской области, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона. В результате атаки ВСУ пострадали более 30 человек, включая детей.

На одном дне обстрел гражданских не прекратился. 7 августа киевские боевики открыли огонь по людям, которые эвакуировались из опасных регионов в Курск. Пули угодили в машину, в которой передвигалась беременная женщина. Она не справилась с управлением и влетела в другой автомобиль. Молодая мать скончалась в больнице.

Ранее 5-tv.ru взял интервью у Артема Кузнецова — мужа погибшей под украинским огнем беременной женщины. Он рассказал, что ранения получил и их малолетний сын, который сейчас находится в больнице.