Прирост на 50%: подробности августовского перерасчета пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Кто получит выплаты?

С начала этого месяца работающие российские пенсионеры будут получать увеличенную пенсию. О подробностях августовского перерасчета пенсий рассказало издание URA.RU.

Перерасчет пенсионных выплат, который происходит каждый год — важное событие в жизни пожилых работников. Он основывается на данных о трудовом стаже пенсионера и страховых взносах за прошедший календарный год.

Исходя из этих данных, увеличивается количество пенсионных коэффициентов, которые и влияют на размер выплат. Социальный фонд имеет право добавить максимум три коэффициента, стоимость которых за одну штуку на 2024 год составляет 133,05 рубля.

Прибавка к пенсии по коэффициентам фиксируется в зависимости от года, в котором россияне достигают пенсионного возраста. Так, по сравнению с 2018 годом, она выросла более, чем на 50%. Так что работники, вышедшие на пенсию в 2024 году, могут рассчитывать на дополнительные 399,15 рублей от государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России с первого января начнут действовать новые выплаты для многодетных семей.