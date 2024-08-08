В России могут усложнить процедуру признания домов аварийными

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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С соответствующим предложением выступил Минюст.

Процедура признания жилых домов аварийными может стать еще сложнее, дольше и дороже. В Минстрое опубликовали проект постановления с новыми правилами.

Оценивать предлагают состояние всего здания, а не отдельных конструкций. Для этого придется подключить экспертов и аккредитованных инженеров. Во всех деталях разбиралась корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Только вычерпали воду из подвала — и снова потоп. Спасают свое жилье в Химках сами утопающие.

«Я хожу каждый день уже на протяжении длительного времени, сам спускаюсь в подвал и откачиваю воду», — говорит житель дома по улице Ленинградской Владимир Жданов.

А еще по всему дому мелкой паутиной разрастаются трещины, иногда образуются провалы.

«Обвалилась крыша. У меня спал в этот момент ребенок на кровати. Я вовремя в сторону сдернул. Могло бы зашибить», — говорит Роман Осипов.

Здесь мечтают о расселении, но у чиновников другие планы. Аварийным здание 1935 года постройки не считают.

«В целом он оценивается, как удовлетворительный. Но требует, конечно, капитального характера проведения работ там в какой-то части. Над этим вопросом администрация вместе с фондом капитального ремонта работает, чтобы включить в программу и провести в 2025 году все необходимые работы», — говорит заместитель главы городского округа Химки по вопросам ЖКХ Денис Юрков.

Не признан аварийным и дом в Петербурге. Трещины здесь — с первого по четвертый этажи, еще чуть-чуть и, кажется, кирпичи из стены можно будет доставать руками. По крайней мере, глубина дыр здесь доходит до 20 сантиметров.

А в эти трещины в квартирах легко проходит рука. Недавно коммунальщики укрепили конструкцию — деревянными балками.

«Они не хотят признавать наш дом аварийным, ссылаясь на то, что якобы как у нас дом признан аварийным на 30%. Я думаю, что они не хотят расселять, все-таки это затратно. И потом, если они признают наш дом аварийным, они признают свое бездействие за столько лет», — рассказывает председатель совета дома по Обводному каналу в Петербурге Елена Калиниченко.

И без того нудная для собственников процедура признания дома аварийным может стать еще сложнее. В Минстрое предложили ужесточить подход, включив в оценку не только визуальный осмотр и простые измерения, но и комплексное обследование по ГОСТу.

Сейчас эксперты оценивают степень разрушения несущих конструкций и крены, которые влияют на устойчивость здания. Нововведение заставит производить точные расчеты, а заключение комиссии будут дополнительно заверять инженеры.

«На данный момент, если мы используем визуальный осмотр и простые измерительные средства, то и здания, которые близятся-близятся к аварийности, тоже попадают в перечень аварийных. Безусловно, это большая нагрузка на бюджеты разных уровней», — считает генеральный директор Центра научных исследований судебных экспертиз в строительстве Екатерина Трушковская.

С другой стороны оценку аварийности смогут производить только аттестованные организации по тендеру. Раньше управляющие компании выбирали специалистов без конкурса. Не смогут инициировать проверку и собственники за свой счет, услуги таких экспертов не дешевые.

«Плюс в отдаленных регионах может просто не быть организаций, которые могут провести такое комплексное обследование. Нужно будет приглашать организации из других регионов, что значительно увеличивает стоимость проведения такого обследования», — говорит руководитель отдела строительной экспертизы экспертной компании Роман Мыслин.

Зато явно замедлит темпы выявления аварийного жилья. По данным экспертов, в среднем это — три миллиона квадратных метров в год.

Лишь бы не получилось, как с домом на Большой Зеленина в Петербурге. Жильцы уверяют: почти 20 лет добивались статуса, но согласовать смогли только капремонт в нескольких квартирах. Расселили здание лишь после частичного обрушения.