Масштабные проекты: в Петербурге появится линия метро в аэропорт Пулково

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Эту тему обсудили губернатор Северной столицы Александр Беглов и министр транспорта РФ Роман Старовойт.

О строительстве линии метро в аэропорт Пулково, появлении новых развязок и магистралей сегодня говорят в Петербурге. Масштабные транспортные проекты губернатор Александр Беглов обсуждает с министром транспорта Романом Старовойтом.

Они уже посмотрели, как идет строительство Витебской развязки. В будущем она соединит Западный скоростной диаметр с Широкополосной магистралью. Это позволит разгрузить движение в центральных районах.

В ходе встречи уже затронули и тему общественного транспорта. Беглов и Старовойт посетили старейшую в России Стрельнинскую трамвайную линию, которая полностью оснащена новым подвижным составом.

«Санкт-Петербург за последние годы сделал огромную работу по обновлению общественного транспорта. Мы сегодня посмотрели одну из старейших трамвайных электрических линий. Приятно было отметить, что за последние несколько лет 650 новых трамваев поступили на маршруты Санкт-Петербурга», — сказал Старовойт.

«Петербург сегодня развивается, скоростной трамвай Купчино — Шушары -Славянка — это суперсовременные, это будет самая современная трамвайная линия в Европе. И ряд других объектов, которые сегодня развиваются не только в Санкт-Петербурге, но и Ленинградской области. Скоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Москва: два часа 15 минут до Москвы, 29 минут — до Великого Новгорода», — отметил Беглов.