Надвигается цунами: Японию трясет из-за мощного землетрясения

На юго-западе Японии сообщают о землетрясении и цунами

Фото: www.globallookpress.com / Muhammad Fauzy

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Сначала магнитуду оценивали в 6,9, но теперь показатель повышен.

В районе острова Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясения магнитудой 6,9. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство (JMA).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 30 километров в море Хюга-Нада.

После сообщений о начале землетрясения на острове приостановили движение скоростных поездов, предупреждает японский телеканал NHK. Помимо этого, в районе Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку сообщают о приближении цунами.

Позже в СМИ дополнили — изначально магнитуда землетрясения была определена как 6,9, но затем повышена до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Правительство организовало экстренный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последний раз толчки на японском побережье фиксировали в апреле 2024 года. Однако стоит отметить, что тогда магнитуда землетрясения составила всего 6,5.