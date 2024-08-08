Машина времени существует: как выглядели автобусы Москвы 100 лет назад

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Транпортная инфраструктура российской столицы считается одной из лучших в мире. Какой путь она прошла, чтобы достичь этого успеха.

8 августа, исполняется 100 лет с начала организации автобусного движения в Москве. Нынешние автобусы — это результат, который удалось получить путем проб и ошибок. Как выглядели раньше средства передвижения и какая у них история, выяснил корреспондент 5-tv.ru в музее транспорта.

Зайдя в здание, мы увидели два ряда, вдоль которых были расположены идеально отполированные модели. Оттуда и началось наше путешествие в великое прошлое.

Автобус, который с первых секунд приковал к себе внимание, назывался «Стандарт» на шасси ЗИС-8. Стиль ретро нельзя не заметить, поэтому мы с интересом начали его рассматривать. Оказалось, что в 1938 году автобусы на шасси ЗИС-8 стали по сути единственным типом подвижного состава, окончательно вытеснив многократно отремонтированные автобусы «Лейланд» и Я-6. Прослужили они верой и правдой до войны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Если заглянуть внутрь музейного экспоната, то можно заметить, что водительское сидение полностью закрыто от общего. Кожаное кресло, руль, рычаг и педали — все, что нужно. А открыть дверь пассажирам можно только с помощью ручки, которую нужно опустить вниз. Сравнивая с сегодняшними моделями, разница колоссальная: деревянный пол, неразделенные друг от друга сидения, отдельная кабина водителя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Следующий экспонат: АКЗ-3. Восстановление этого автобуса заняло 4 года. В этом транспорте двери салона имели механический привод: переднюю открывал водитель, а заднюю — кондуктор, чьё место было расположено рядом. По сути этот автобус — упрощенный аналог ЗИС-16: восстанавливать кузов было проблематично, поэтому был принято решение облегчить задачу. Внутри автобус почти ничем не отличается от предыдущего. На наш субъективный взгляд, в этой модели кресла немного удобнее. Всего за 5 лет было построено 220 автобусов АКЗ-1, 105 АКЗ-2 и 50 АКЗ-3.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Около 200 образцов было выпущено модели ЗИС-154. Изначально, над этим автобусом работали 3 авиазавода, а к концу 1946 года наработки «авиаторов» решили отдать на Завод имени Сталина — где с этого момента разработка будущего автобуса пошла ударными темпами. Вначале конструкция автобуса казалась легкой, однако позже выявился ряд проблем, связанных с работой дизеля и электротрансмиссии. Из-за этого транспорт этой модели «прожил» недолго. На удивление, музейный экспонат находится в ходовом состоянии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Автобус, отличившийся в свое время современным внешним видом, хорошей для его размеров вместимостью и эффективной системой отопления — ПАЗ-625Б. Средство передвижения пережило огонь, воду и медные трубы, а если быть точнее — он долго доводился до идеала. Поэтому он и выглядит на фоне других экспонатов более технологичным. Всего было произведено более 62000 автобусов этой модели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Следующим на очереди нас ждал не менее интересный экспонат — ЗИЛ-158. Оказалось, что изначально он был тем же городским автобусом, но переделанным под экскурсионно-туристические цели за счёт добавочных сидений напротив заблокированной задней двери, сеток для багажа над окнами, коврового покрытия и радиофикации салона. Несмотря на сильные внешние изменения, транспорт не оправдал ожиданий разработчиков и с 1965 года работы над модернизацией ЗИЛ-158 прекратили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Вишенкой на торте для нас стал экспонат, который удалось воссоздать Музею Транспорта Москвы — первый московский омнимбус Daimler-Marienfelde 1905 года. Модель представляет собой просто вариант автобуса: на шасси грузовика устанавливали по бокам лавки, а крышей служил брезентовый балдахин, опирающийся на стойки.

Оказалось, что эта машина летом перевозила дачников на приусадебные участки, располагавшимся рядом с имением Останкино. Интересно, но экспонат воссоздали по трем сохранившимся фотографиям, то есть инженеры заново спроектировали автобус.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Помимо этих экспонатов в музее представлены: автобусы служебного типа на шасси ГАЗ-51, ЗИЛ-130, РАФ-956, ЛАЗ-695Е, ЛИАЗ-677Б и многие другие.

Автобусы ПАЗ-652Б и ЗИЛ 158 1/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Салон автобуса на шасси ЗИС-8 2/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Салон автобуса на шасси ЗИС-8 3/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Троллейбус ЗИУ-5Д 1970-х годов 4/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Первый московский омнимбус Daimler-Marienfelde 1905 года 5/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Троллейбус ЗИУ-5Д 1970-х годов 6/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Советский автобус ГЗА-651 7/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Автобус ПАЗ-652Б 8/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Пожарный ГАЗ-51А 9/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Автобус ЛИАЗ 677Б 10/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Автобус ЛИАЗ 677Б 11/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Автобус РАФ-976 12/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Автобус «ЛАЗ-695Е» 13/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

В честь праздника, 10 августа в Москве пройдет парад: около 19 современных и исторических моделей автобусов отправится от площади Тверская Застава и проследует по Ленинградскому шоссе до Северного речного вокзала.