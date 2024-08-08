«Увезли на скорой»: покушение могли совершить на министра обороны Украины Умерова

Фото: www.globallookpress.com / Nina Liashonok

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Рядом с ним, по некоторой информации, сработало взрывное устройство.

Появилась информация о возможном покушении на главу Минобороны Украины Рустема Умерова. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Поступает информация, что на министра обороны ЗеРейха Рустема Умерова произошло покушение. В Киеве — рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой», — написал политик.

По его словам, состояние Умерова пока остается неизвестным. Рогов также подчеркнул, что информацию о покушении на Умерова распространил украинский блогер, поэтому она нуждается в подтверждении.

В конце мая 2024 года президента* Украины Владимира Зеленского обвинили в подготовке покушения на главу Генерального управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*. Сообщалось, что для осуществления убийства в одном из киевских подвалов подготовили центр по управления БПЛА.

Неназванный куратор должен был сообщить оператору дрона координаты кортежа Буданова, после чего по нему нанесли бы удар. Оператор также должен быть убедиться, что все участники кортежа убиты, если нет — сбросить на выживших еще одно взрывное устройство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова назвала угрозы Киева атаковать Крымский мост терроризмом в чистом виде.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

** — внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга