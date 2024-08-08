Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Пользователи даже не могут открыть главную страницу видеохостинга.

Видеохостинг YouTube окончательно перестал работать у ряда россиян. Об этом свидетельствуют данные портала Сбой.рф.

По словам пожаловавшихся на работу сервиса, у них совсем перестали загружаться видеоролики, главная страница также YouTube не открывается.

Больше всего обращений пришло от жителей столичного региона — 21%. Часто на работу YouTube жалуются жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области — по 5% на каждый регион.

Впервые россияне массово сообщили о сбоях в работе YouTube 1 августа. Тогда пользователи площадки заявляли, что видео у них либо загружаются слишком медленно, либо не загружаются совсем. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков тогда сообщил, что видеохостинг все еще хорошо работает на мобильных устройствах.

После этого пользователи выяснили, что YouTube хорошо работает через браузер Mozilla Firefox, однако сегодня стало известно, что сервис перестал поддаваться любым возможным манипуляциям и больше не работает.

На фоне сбоев в работе YouTube кратно выросло число скачиваний приложения «VK Видео». Вчера в пресс-службе площадки сообщили, что его популярность возросла до числа в 250 тысяч загрузок за стуки. Также увеличилось и число, которое пользователи проводят в приложении, достигнув десять миллионов часов за указанный выше период.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приложение «VK Видео» заняло первое место по количеству скачиваний в Google Play.