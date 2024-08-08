По подозрению в мошенничестве: в Астрахани задержали бывшего главу города

В Астрахани задержали бывшего главу города Полумордвинова и его экс-заместителя

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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В отношении задержанного и его пособников возбудили уголовное дело.

В Астрахани задержали бывшего главу городской администрации Олега Полумордвинова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщается на официальном сайте астраханских властей.

Вместе с Полумординовым задержан его бывший заместитель Иван Сапрыкин, который возглавлял управление дорожного хозяйства и транспорта, и директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров.

«Их подозревают в оказании общего покровительства за определенное денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства», — указано на сайте властей Астраханской области.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.

По похожему уголовному делу задержали и бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, к тому же, в деле генерала фигурирует сразу несколько предприятий, которые оказывают медицинскую и продовольственную поддержку военнослужащим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по делу о мошенничестве арестован директор парка «Патриот». По версии следствия, вместе с подельником он присваивал бюджетные средства, которые выделялись на функционирование парка.