Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Тщательный досмотр также коснется и людей, которые путешествуют пешком.

Власти Эстонии ввели полный таможенный контроль на границе с Россией — он касается как товаров, так и граждан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал объяснил усиление мер контроля тем, что через границу в Россию попадают «запрещенные товары» — в обход действующих санкций. В частности, речь о трех пропускных пунктах: «Нарва», «Койдула» и «Лухамаа», которые как раз и затронут новые ограничения.

Время на пересечение границы между двумя странами значительно увеличится. При этом досматривать будут как путешественников, которые передвигаются пешком, так и водителей автомобилей. Это также касается и сопутствующего багажа, и всех вещей, которые будут находиться в транспортном средстве.

Стоит упомянуть, что в середине прошлого месяца премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку. Тогда политологи подчеркнули, что это не изменит политику этой страны, главная задача которой — «генерировать антироссийские инициативы».

Ранее 5-tv.ru писал, как в начале июля эстонские пограничники создали на границу пробку из российских туристов. Вопросы у сотрудников выступали даже по отношению к зубной пасте.