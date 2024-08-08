Няня для пушистого друга: в России вырос спрос на специалистов по уходу за кошками

Спрос на котонянь в России за два года вырос на 57%

Фото: www.globallookpress.com / Chris Brignell/FLPA

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Заботливые хозяева теперь тщательно выбирают, с кем оставить домашнего питомца.

За восемь месяцев года в России вырос спрос на вакансии, предполагающие работу с кошками и котами. Об пишет Газета.ру со ссылкой на стастистические данные.

С января по начало августа 2024-го было открыто порядка 500 соответствующих вакансий. Чаще всего работодатели искали ветеринаров и грумеров, парикмахеров или стилистов по уходу за домашними питомцами. Кроме того, особой популярностью стали пользоваться так называемые «котоняни» — более 100 вакансий с начала года. В 2023-м показатели были меньше на 39%, а в 2022-м — на 57%.

Главное требование к специалистам по уходу за кошками — любовь к животным, ответственность и опыт во взаимодействии. Заработная плата за подобные услуги составляет порядка 38 тысяч рублей, однако всегда зависит от объема и длительности работы, а также количества заказов.

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