Дороже Супермена: обложка первого комикса о Дэдпуле выставлена на аукцион

Обложка первого комикса о Дэдпуле выставлена на аукцион за 7,5 млн долларов

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Joel Goodman; 5-tv.ru

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Эскиз может побить рекорд самого дорогого в истории.

«Дэдпул» может установить рекорд на аукционе: обложка дебютного графического романа о нем может стать самым дорогим оригинальным произведением искусства в истории комиксов.

Анонимный владелец решил выставить ее на аукцион за семь с половиной миллонов долларов. Такую цену он обозначил не случайно. В этом году по мотивам комикса вышел очередной фильм, который собрал солидную сумму в прокате.

Если покупатель найдется, то эскиз «Дэдпула» обойдет по стоимости выпуск «Супермена», который сейчас имеет статус «самого дорогого комикса в истории».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что секреты принцессы Дианы продадут на аукционе. Эти послания она когда-то отправляла своей приятельнице и бывшей экономке.

Одну из записок принцессы ранее уже выставляли на продажу за 330 тысяч рублей. Однако, какую стоимость будут иметь новые письма, пока неизвестно.