Фото, видео: www.globallookpress.com / © Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Сотрудники бюро провели там почти шесть часов. Что они пытались найти?

Федеральное бюро расследований США обыскало дом Риттера Скотта, бывшего американского разведчика, который не раз критиковал внешнюю политику Белого дома в отношении России.

Сотрудники бюро провели у Скотта почти шесть часов, а также обыскали автомобили на территории дома. Сам Риттер заявил журналистам: это был акт запугивания из-за его политических заявлений. Однако бывший морпех не намерен сдаваться и продолжит высказывать свою точку зрения.

«Без сомнения, меня преследуют из-за моих высказываний о политике США на Украине. Меня преследуют, потому что я пытался улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией, стремясь к контролю над вооружениями и миру», — заявил Риттер.

Спецслужбы подозревают Скотта в нарушении закона о регистрации иностранных агентов из-за сотрудничества с российскими СМИ.

За свою критику политических решений Штатов Скотт уже много лет подвергается давлению. В июне у него изъяли паспорт и таким образом не дали вылететь в Россию.