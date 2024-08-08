Новая зависимость: как дантист Канье Уэста превратил его в «газового наркомана»

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам бывшего сотрудника музыканта, странное и вызывающее поведение певца объяснимо действиями стоматолога, установившего титановую пластину.

Бывший представитель знаменитого американского рэпера Канье Уэста Майло Яннопулос обвинил звездного дантиста Томаса Коннелли в незаконной поставке артисту закиси азота. Экс-руководитель Yeezy, компании исполнителя, уже дал письменные показания под присягой, сообщает газета Daily Mail.

Яннопулос перестал сотрудничать с музыкантом около двух лет назад, однако все же решил объяснить его текущее странное поведение и раскрыть преступления Конелли. Доктор полгода назад установил на челюсть знаменитости титановую пластину за 850 тысяч долларов.

По словам Майло, популярный стоматолог намеренно начал отравлять Уэста веселящим газом, зная о прошлых зависимостях артиста и пользуясь его доверчивостью. Обманом он погрузил рэпера в так называемую «постоянную анестезию» и теперь получает от звезды порядка 50 тысяч долларов в месяц за предоставленные услуги.

По утверждению бывшего представителя певца, сейчас Канье Уэст не способен самостоятельно принимать решения и работать над музыкой. Конелли же переехал в дом знаменитости, чтобы «присматривать» за ним и якобы помогать творческому процессу — на деле же — вместе с сообщниками вымогать средства у рэпера, находящегося в неадекватном состоянии.

Так, согласно показаниям Яннопулоса, сегодня музыкант не снимает с себя специальную маску-ингалятор с закисью азота, а его поведение становится все более «непонятным и противоречивым». Майло призвал власти начать расследование, чтобы уличить стоматолога, посвященного в «психологическую уязвимость Уэста»» и стремившегося использовать артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Канье Уэст завершает музыкальную карьеру.