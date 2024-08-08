Режиссеры, актеры и костюмеры: как на форуме «Москва 2030» снимают кино

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Все проходит в столичном парке «Музеон». Здесь можно не только смотреть, но и принимать участие.

Узнать, как снимают кино и даже поучаствовать в процессе — такая возможность есть у тех, кто в эти дни окажется в столичном парке «Музеон». Площадка стала одной из нескольких десятков, которые организованы в рамках фестивального форума «Территория будущего — Москва 2030». С подробностями — корреспондент «Известий» Марк Стакионис.

Крики режиссера раздаются на всю округу. В парке «Музеон» снимают кино. Хотя вернее будет сказать — имитируют съемки. Пытаются воспроизвести, как это было почти 50 лет назад, когда Ян Фрид работал над «Летучей мышью». Карнавальной комедией о том, как вернуть остывшие чувства.

Здесь можно не только смотреть, но и принимать участие, поэтому наша съемочная бригада решила не оставаться в стороне и присоединиться к актерской труппе.

И вот первые указания режиссера — показать на экране любовный треугольник. Сверх задача — понравиться объекту любви.

Костюмеры тут же дополняют образ перчатками и жабо. Попутно появляется шляпа и красный платок. Теперь мы готовы выходить в свет, не забыв спросить совет у «коллеги» по цеху.

Вот так сцена из уже классического фильма трансформируется на глазах. Благодаря нашему участию, у одного из главных героев появляется брат-близнец, с которым они все делают на пару.

В таком представлении участвует 100 человек съемочной группы, 20 из них — актеры из лучших театров Москвы. Из образа они стараются не выходить даже во время интервью.

«Марк ну мы с вами уже познакомились, я — режиссер данного проекта. Снимаем тут сцены из советских фильмов», — говорит актер театра и кино Алексей Особенков.

Реконструкции съемочных процессов проводятся уже второй год. В этот раз воспроизводят съемки советской классики 70-х. В импровизированные декорации старой Москвы, кроме «Летучей мыши», попали «Берегись Автомобиля», «Гостья из будущего», «Формула любви», «Принцесса цирка», «Карнавал», «Бриллиантовая рука».

«Мы добавили еще возможность спецэффектов, используем хромакей — для поездок на мотоцикле и проекций на сцене всяких замков, океанов, всего необходимого для сценария», — рассказывает куратор площадки «Киногород», режиссер-постановщик Всеволод Хованский.

В перерывах между такими «съемками» именитые специалисты дают мастер-классы и лекции по кинопроизводству. Для школьников это отличный способ познакомиться с профессией.