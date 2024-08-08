Доставочная мера: экспедиторам дадут право проверять подозрительные посылки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Может ли это повлечь рост стоимости услуг и способны ли новые правила изменить рынок?

Транспортно-экспедиционные компании обяжут уничтожать посылки с подозрительным содержимым. Соответствующий законопроект могут рассмотреть уже в сентябре.

Как выяснили «Известия», перевозчикам предпишут закупить рентгеновское оборудование и металлодетекторы, а информацию о грузах будут хранить три года. Кроме того, контроль за деятельностью экспедиторов ужесточат — для этого создадут специальный реестр.

Необходимость изменений объяснили тем, что сегодня услугами перевозчиков все чаще пользуются мошенники и даже террористы. Заказы они размещают через посредников, под вымышленными именами и с заведомо ложной информацией. Тем не менее, находится немало компаний, которые ради заработка готовы перевезти такой сомнительный груз. В итоге, в посылки беспрепятственно попадают: оружие, боеприпасы, наркотические вещества и контрафакт.