«Изъяты вещества»: австрийская полиция предотвратила теракт на концерте Тейлор Свифт

В Австрии задержали двух мужчин, планировавших теракт на концерте Тейлор Свифт

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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После пугающих новостей выступление решили отменить.

Австрийская полиция в Вене задержала двух мужчин, планировавших теракт на концерте американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщило издание The Guardian.

По словам главы австрийских служб безопасности Франца Руфа, одному из них 19 лет. Он связан с запрещенной террористической организации Исламское государство* (ИГ). Возможно, мужчина был завербован в интернете.

«В доме подозреваемого были изъяты химические вещества, которые сейчас проходят экспертизу», — сказал Руф.

Второй задержанный тесно контактировал с подозреваемым. По предположению правоохранителей, они хотели совершить теракт на мероприятии с большим скоплением людей.

Организаторы концертов Свифт после тревожных новостей не хотели отменять выступления, но накануне все же изменили свое решение. Сама певица произошедшее пока никак не прокомментировала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что концерт Тейлор Свифт в июле вызвал землетрясение в Цюрихе.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России