«Зарыто под чьей-то ошибкой»: кто виноват в обрушении дома в центре Петербурга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Громкая история получила неожиданное продолжение.

В Петербурге сегодня получила продолжение громкая история с обрушением жилого дома, который в самом центре города восстанавливала строительная компания. У ее директора провели обыски. Только вот за несколько часов до этого удалось выяснить, что по документам возглавляет фирму обычный петербуржский таксист.

И вот теперь стало понятно, зачем истинным владельцам подставной руководитель. Все объяснил корреспондент «Известий» Тимур Солдатиков.

Этого человека съемочная группа искала несколько дней. Ведь именно он, если верить документам, отвечает за настоящий коммунальный апокалипсис в Петроградском районе. После того, как на выходных там обрушился дом, жители стоят в пробках, ведь дороги до сих пор перекрыты.

У тех, кто брал квартиры в ипотеку, ситуация еще хуже.

«Мой труд, мое время, мои деньги зарыты под чьей-то ошибкой. Я не знаю с кем ругаться, потому что все подняли ручки и говорят, что „мы не виноваты“. И пока они будут искать крайних, я просто буду платить за груду мусора», — ужасается пострадавшая Анастасия Шпак.

Жильцы соседних домов теперь тоже переживают, что случай — не последний.

«Мы этого не знаем. И результат того, что все-таки может случиться в нашем доме, мы видим напротив, ведь все это велось при согласованной разрешительной проектной документации», — говорит Елена.

К такому развитию событий все шло несколько лет. Аварийным дом признали уже давно. К счастью, в воскресенье, когда жители заметили первые трещины, все быстро эвакуировались и не стали испытывать судьбу.

«В ночь на 5 августа произошло контролируемое обрушение межэтажных конструкций. И здесь те действия, которые были предприняты, они не привели к тяжелым последствиям», — говорит вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.

Так кто отвечал за реконструкцию этого дома? Проект капитального ремонта составляла компания «Эксперт Проект». По ее чертежам фирма «Строй Проект» во главе с Александром Костылевым должна была отремонтировать подвал и первый этаж, а остальные этажи доверили компании, которая даже не приступила к работам — «Строительные решения».

Гендиректор «Эксперт Проекта» Сергей Андреев признался, что подрядчик Костылев предложил ему возглавить фирму за 15 тысяч рублей в месяц. При виде камер, мужчина так сильно испугался, что забыл свое имя. Затем, убегая, и вовсе начал бросаться под машины. А когда понял, что поговорить ему все-таки придется, признался, что на самом деле работает водителем такси.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, и, вероятно, главным подозреваемым сейчас является именно Александр Костылев, который сейчас скрывается не только от журналистов, но и от своих друзей.