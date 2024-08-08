ВСУ расстреляли беременную женщину во время эвакуации из Курской области

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Супруг пытался спасти любимую, отвез в больницу. Но там ее сердце и остановилось.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли беременную, когда та вместе с семьей пыталась эвакуироваться из Суджи Курской области. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры их поврежденного автомобиля, на которых видны следы от пуль.

После попытки прорваться на территорию России некоторые жители Курской области приняли решение перебраться в более безопасное место. Антон с женой Ниной, сыном и родителями ехали на двух автомобилях из деревни Куриловка в Курск. Внезапно по машине, где сидела беременная, начали стрелять боевики. Пули попали в лобовое стекло, по крыше и боковому стеклу. Женщина получила ранение, потеряла сознание.

Супруг женщины вытащил любимую с нерожденным малышом в утробе из машины и пересадил к себе, а затем отвез в больницу. Но врачи не смогли ее спасти.

Прорваться на территорию России Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили 6 августа через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы региона подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. В результате ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей. Один из малышей — двухлетний мальчик — потерял из-за зверств киевского режима маму. А также было повреждено имущество граждан: дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как уничтожали технику ВСУ в приграничье Курской области.