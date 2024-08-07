«Заметная фигура»: военкора Поддубного могли целенаправленно выслеживать

Фото: Галеев Анвар / ТАСС

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Расследование покушения на журналиста будет проведено в кратчайшие сроки.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал покушение на военкора ВГТРК Евгения Поддубного военным преступлением, которое будет расследовано в кратчайшие сроки. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Мирошник также допустил, что Поддубного могли выслеживать целенаправленно, ведь он «заметная фигура». Особенно для противников России.

Евгений Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, куда он отправился для освещения событий на границе. Известно, что он доставлен в больницу.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 31 человек пострадал, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН высказались об атаке ВСУ на Курскую область.