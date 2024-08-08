«Опасался»: мать троих детей Дурова объяснила, почему они не поженились

Фото: Instagram* / missbolgar

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Ирина Болгар напомнила программисту, что его хитрый план не жениться на ней до сих пор может рухнуть из-за определенных законов.

Подруга создателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, которая не так давно призналась публике, что она мама троих детей программиста, раскрыла некоторые детали отношений с ним. Она рассказала, почему они так и не поженились. Оказалось, что этого не хотел сам Дуров, который всячески отговаривал от этого возлюбленную.

«У Павла были опасения по поводу вероятности раздела совместного нажитого имущества в случае возможного развода в будущем. Но, по-моему мнению, Павел не учел, существуют юрисдикции, где фактический брак практически приравнивается к официально зарегистрированному относительно имущественных прав», — сказала Болгар в интервью изданию StarHit.ru.

Болгар также напомнила, что ее дети даже и без ее официального брака носят фамилию программиста. Кроме того, женщину огорчило, что после ее признания Дуров выдал — у него, оказывается, есть 100 детей в 12 странах мира.

«Павел не принимает во внимание чувства наших детей, которые могут столкнуться с насмешками и комментариями от ровесников в школе», — добавила она.

Однако Болгар похвалила Дурова за то, что он внес значимый вклад в увеличение рождаемости. Но все же это меркнет перед охраной чувств своих детей.

К слову, в конце июля Болгар в социальной сети призналась — она воспитывает от Дурова двух сыновей и дочку: Даниэля, Давида и Лею. Публика поначалу скептически отнеслась к заявлению, ведь сам программист никогда не рассказывал о своих детях. Впрочем, и о личной жизни он привык умалчивать.

После откровения Дуров решил выйти на связь. Он рассказал, что 15 лет назад он впервые стал донором спермы. Решился на такой шаг он по просьбе друга, у которого не получалось зачать малыша. С тех пор Дуров продолжил сдавать свой биоматериал, поэтому сейчас он может быть биологическим отцом аж 100 детей в 12 странах мира.

При этом отрицать или подтверждать отношения с Болгар и наличие общих детей с женщиной он не стал. Но ее это не остановило. Чтобы доказать близость отношений с программистом, Болгар показала семейный снимок с предпринимателем. Судя по всему, он был сделан на какой-то праздник. Комментировать его Дуров также не стал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что могут претендовать 100 детей Павла Дурова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.