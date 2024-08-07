Военкор Евгений Поддубный пострадал при атаке дрона ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Журналист освещал ситуацию в Суджанском районе и окрестностях.

Военный корреспондент, ведущий одного из федеральных каналов Евгений Поддубный пострадал в Курской области. В машину, в которой ехал военкор, ударил украинский дрон. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести».

«Сейчас он находится в областной больнице», — говорится в публикации.

Поддубный поехал в Курскую область, освещал ситуацию Суджанском районе и окрестностях после вторжения украинских боевиков.

Евгений Поддубный родился 22 августа 1983 года в Белгороде. Он известен как военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей на одном из федеральных каналов.

Поддубный работал во многих горячих точках: в Цхинвале в 2008-м, у него были командировки в Сирию, Афганистан, на Украину. В 2018 году получил звание Заслуженного журналиста Российской Федерации.