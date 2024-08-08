«Уже знают пол ребенка»: Курбана Омарова «застукали» с молодой женой в роддоме

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Подписчики пары давно подозревали Валерию в беременности.

Бизнесмена Курбана Омарова «застукали» в клинике, в которой рожают большинство российских звезд, с его новой женой Валерией. Отмечается, что бывший супруг Ксении Бородиной сидел в коридоре и ждал избранницу, которая отправилась к врачу. Соответствующие кадры, снятые случайным свидетелем, появились в Сети.

«В „Лапино“ встретили Курбана с его новой бабой, они уже знают пол ребенка», — сообщил источник.

Пока пара не рассказывала публике о радостном событии, хотя у Валерии на последних фотографиях заметен округлившийся живот. Кроме того, девушка ранее намекала на то, что в их семье ожидается пополнение.

«Каждое утро Курбан катает меня на мотоцикле на завтрак, потому что после поездки я хочу есть. Говорит, мне сейчас нужно больше питаться», — делилась Валерия в личном блоге.

К слову, подписчики уже долгое время подозревают девушку в беременности. Именно с этим связывали скорую свадьбу пары и опубликованные кадры с округлившимся животом.

Для Курбана Омарова это третий по счету брак. До Валерии он был женат на Ксении Бородиной. Инициатором развода стала телеведущая. По ее словам, бизнесмен постоянно ей изменял. Сам же Омаров это отрицает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина показала видео утренних объятий с новым ухажером.