Российские Ка-52 ударили по личному составу и технике ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.

Вертолеты Ка-52 российской армейской авиации нанесли удар по личному составу и военной технике украинских боевиков на границе с Курской областью. Соответствующее видео опубликовали в Минобороны РФ.

В ходе операции были задействованы неуправляемые ракеты С-8 и управляемые ракеты «Вихрь», которые были направлены на заранее разведанные цели.

«Задача была получена, выполнили боевой вылет, отработали неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-8 и управляемыми ракетами „Вихрь“. Противник был поражен», — рассказал штурман Ка-52 Михаил.

После нанесения удара авиационными средствами поражения, пилоты осуществили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки. Успешно выполнив задачу, экипажи вернулись на базу.

По данным передового авиационного наводчика, все указанные цели были поражены.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 31 человек пострадал, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликованы кадры уничтожения САУ Krab в приграничном районе Курской области.