Число пострадавших в Курской области в результате атаки ВСУ выросло до 31

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав.

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31 человека, среди которых есть дети. Об этом сообщает Минздрав РФ в Telegram-канале.

«По оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей», — отмечается в сообщении.

В публикации добавили, что были госпитализированы 19 человек, в том числе четверо детей.

Состояние четырех пострадавших, включая одного ребенка, оценивается врачами как тяжелое. Для оказания помощи проводились телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций. Амбулаторную помощь получили 12 человек, среди которых двое детей.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим ЧС введен в Курской области в связи со сложной оперативной обстановкой.