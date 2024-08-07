Госдеп США назвал «суверенным решением» вылазку ВСУ в Курскую область

Фото: © РИА Новости / Артур Габдрахманов

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В Вашингтоне признали, что находятся в контакте с Киевом по данному вопросу.

Госдеп США назвал «суверенным решением» вылазку украинских боевиков в Курскую область. В американском ведомстве признали, что находятся в контакте с Киевом по поводу боевых действий в российском приграничном регионе.

«Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня… Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины», — прокомментировал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Отвечать на вопрос о том, применяли ли ВСУ в Курской области американское оружие, Миллер не стал, переадресовав его Пентагону.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 31 человек пострадал, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.