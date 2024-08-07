Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Rauchenberger/Us Army; Минобороны России; 5-tv.ru

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Техника была ликвидирована военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса «Ланцет».

ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab ВСУ в приграничном районе Курской области. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ.

Отмечается, что САУ Krab была уничтожена военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса «Ланцет» на выявленной замаскированной огневой позиции.

Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 31 человек пострадал, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около тысячи боевиков ВСУ попытались прорваться в Курскую область.