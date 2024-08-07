В Балашихе приступили к созданию мурала с портретом военкора «Известий» Еремина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Уже в сентябре на фасаде жилого дома появится портрет погибшего в зоне спецоперации журналиста.

Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин высказался о создании мурала в память о погибшем военкоре Семене Еремине в подмосковной Балашихе.

«Это хорошая новость для всех нас, для родных и близких, для тех, кто хорошо знал Семена. Он был отважным, умным, сильным, способным на поступок, был готов рисковать ради правого дела», — отметил Валентин.

Он также выразил благодарность художникам и администрации Балашихи, отметив, что портрет Семена Еремина будут видеть «десятки и сотни тысяч людей».

Ранее стало известно, что мурал размером 40 на 12 метров выполнит местный художник Сергей Юраков. Военкор будет изображен с наградами — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Мужества, которым Еремин удостоился посмертно.

Кроме того, на мурале будет изображен хэштег 101. В 2016 году корреспондент запустил проект #101, в память о 101 ребенке, погибшем в Донбассе.

Военкор Семен Еремин погиб 19 апреля, снимая репортаж в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. Президент РФ Владимир Путин наградил журналиста орденом Мужества посмертно. Ранее Еремин был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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