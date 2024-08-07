МО опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ в приграничье Курской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши военные продолжают оттеснять украинских боевиков от российской границы.

Российские ракеты уничтожают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Кадры ударов публикует Минобороны РФ.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса „Искандер-М“ нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Уточняется, что удар был успешным. Он пришелся по боевой и специальной технике боевиков киевского режима, которая оказалась уничтоженной.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 24 человека пострадали, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

В среду, 7 августа, президент РФ Владимир Путин провел заседание с правительством по ситуации в Курской области. В ходе встречи президент призвал глав субъектов РФ оказать помощь пострадавшему региону, а также сообщил, что в Курскую область направлены высококвалифицированные медработники. Российский лидер назвал вчерашнюю атаку ВСУ «очередной масштабной провокацией».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в атаке на Курскую область участвовали около тысячи боевиков ВСУ.