Что вы натворили? США просят Украину объяснить, что произошло в Курской области

США запросили у Украины разъяснения по атаке ВСУ на Курскую область

Фото: 5-tv.ru

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По последним данным, при массированной атаке украинских боевиков на регион РФ пострадал 31 человек, шестеро из которых — дети.

Соединенные Штаты попросили у Украины разъяснения по массированной атаке, которую 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили в Курской области. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

«Последнее, что я хотел бы добавить, — это то, что мы, как вы могли ожидать, обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получить более полное представление (о ситуации в Курской области — Прим.ред.)», — сообщил Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что позиция США по поводу применения американского оружия по территориям Российской Федерации остается неизменной.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, пострадал 31 человек, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Генштаба Валерий Герасимов заявил о тысяче боевиков ВСУ, которые пытались прорвать границу РФ в Курской области.