Стошнило 10 раз: мэр Парижа отреагировал на отравление спортсменов водой из Сены

Мэр Парижа Идальго: ни один спортсмен на ОИ не заболел из-за заплыва в Сене

Фото: www.globallookpress.com / Kevin Oke

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По словам градоначальника, олимпийские комитеты уже провели расследование и раскрыли правду.

Ни один спортсмен, участвующий в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не заболел из-за купания в реке Сене. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго в интервью для BFMTV.

«Нет ни одного спортсмена, который заболел из-за купания в Сене, или который бы снялся с соревнований, потому что поплавал в Сене, это фейк, это уже было опровергнуто. И национальные олимпийские комитеты уже установили правду», — прокомментировала слухи о заболевших спортсменах Идальго.

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой, из-за чего сборной страны пришлось отказаться от участия в смешанной эстафете. Впоследствии Мишель опровергла эту информацию и заявила, что анализ крови показал заражение вирусом, а не кишечной палочкой.

Опроверг новости о плохом самочувствии из-за воды в Сене и канадский триатлонист Тайлер Миславчук, который спустя несколько дней заявил, что его стошнило десять раз во время и после состязания по триатлону не из-за грязной воды, а из-за физического перенапряжения и жары.

До старта Олимпийских игр специалисты провели анализ воды в Сене и заявили, что уровень наличия в ней кишечной палочки превышает допустимый, поэтому проводить соревнования в реке опасно для здоровья спортсменов. Однако Анн Идальго решила доказать обратное.

Она устроила показательный заплыв, к которому присоединился председатель организационного комитета Игр в Париже Тони Эстанге, а также префект столичного региона Марк Гийом. Поплавав в Сене, чиновники заявили, что чувствуют себя хорошо. Идальго даже пообещала открыть несколько мест для купания парижан и гостей столицы в следующей году, одно из которых должно расположиться прямо у подножия Эйфелевой башни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе нашли способ отвлечь внимание от провала в Париже.