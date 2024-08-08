«Странная мода»: депутат призвал лишать прав за отсутствие триколора на номерах

В России призвали лишать прав за отсутствие триколора на госномерах

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

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Депутат обратился с этой инициативой к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил наказывать граждан за отсутствие изображения российского флага на госномерах автомобилей. Копия его обращения оказалась в распоряжении RT.

Согласно документу, депутат не видит причин, по которым гражданин России не пожелает увидеть триколор на своей машине. Свое обращение он адресовал начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

«В последние годы в нашей стране среди ряда автовладельцев появилась странная мода на установку государственных регистрационных номеров без изображения российского триколора», — пишет Крупник в обращении.

Депутат отмечает, что подобные госномера пользуются популярностью у тех граждан, кто покупает их у частных производителей, так как официально они не выдаются в регистрационных отделах Госавтоинспекции.

По его мнению, к нарушителям можно применить запрет на использование транспортного средства и временное лишение водительских прав.

Многие сразу высказались против этой идеи. Например, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков написал в своем Telegram-канале, что депутату бы не помешало изучить изучить ГОСТ Р 50577-2018, где указано, что на регистрационных знаках допускается дополнительно наличие изображения Государственного флага России.

«Именно допускается. Безо всякой обязаловки. Поэтому номера с флагом и номера без флага в равной степени отвечают государственному стандарту», — написал Кадаков.